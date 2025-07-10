التيار الصدري ينشر وثائق اتفاق سياسي سابق: تعديل الدستور وفتح ملفات الفساد

وتظهر الوثائق العنونة بـ" "، اتفاقاً بين زعيم التيار ورئيس تيار الحكمة ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس حزب تقدم على "تعديل الدستور وتدقيق ملفات الفساد منذ 2003 ومحاسبة المتورطين فيها وحصر السلاح بيد الدولة وتشريع قانوني مجلس الإعمار والنفط والغاز، ومنع التدخلات بالشؤون الداخلية للبلاد".كما تضمنت "تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف والبنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج والعمل على استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية".وعلى هامش ورقة الاتفاق، كتب أن "هذه الوثيقة تعتبر مرحلة أولى للإصلاح السياسي وهناك مراحل أخرى تأتي تباعاً. أملي أن تتحقق هذه النقاط ضمن السقف الزمني المحدد".