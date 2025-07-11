الحيدري يستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في البصرة: انتهاك لحرية التعبير

وقال في تدوينة على منصة (اكس) تابعتها، ، إنه "نستنكر محاولات إسكات أصوات الناشطين في عبر دعاوى قضائية بتهم والتشهير".وتابع: "تعد هذه التصرفات انتهاكاً لحرية التعبير ومخالفة للمادة 38 من الدستور".واضاف، ان "المطالبة ببيئة نظيفة ومياه صالحة حق مشروع، وعلى الحكومة المحلية الاستجابة للمطالب بدلاً من ملاحقة اصحابها".