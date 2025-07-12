مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة تعديل قانون تعويض المتضررين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان انهى تقرير ومناقشة مقترح لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا اجزاء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (٥) لسنة ۲۰۰۹ المعدل.وكان قد انهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة 2024. فيما صوت على قانون المبرمجين العراقيين.وكان مجلس النواب، قد عقد اليوم السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأخير بعد انقضاء عطلته التشريعية في التاسع من يوليو/تموز الجاري.