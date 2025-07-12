رئيس لجنة النزاهة: يجب التحفظ على مدير الناقلات النفطية لتورطه بشبهات فساد مع سالم احمد سعيد

نيوز- سياسي

شدد رئيس النيابية ، اليوم الاحد، على ضرورة التحفظ على مدير الناقلات النفطية لوجود شبهات فساد مع سالم احمد سعيد باكثر من 800 مليار.

وقال لـ ، ان "هناك معلومات تفيد بتورط مدير الناقلات النفطية بشبهات فساد مع المعاقب من الأمريكية سالم احمد سعيد تصل لاكثر من 800 مليار". وشدد الجنابي على "ضرورة التحفظ على مدير الناقلات النفطية".