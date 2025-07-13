البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الغد

وبحسب الجدول الذي نشرته رئاسة البرلمان تضمنت الجلسة:اولاً : التصويت على رئيس وأعضاء .ثانياً: التصويت على رئيس .ثالثاً: التصويت على مقترح لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰ . (لجنة والبحث العلمي)، (۱۸) مادة).رابعاً: التصويت على تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية وحكومة (لجنة العلاقات الخارجية(.خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۱. (لجنة التربية)، (٥) مادة).سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح وتحسين البيئة. (لجنة الصحة والبيئة).سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) تنفيذ الحجز قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ۲۸ تموز/ ۱۹۹٤ بشأن تنفيذ الجزء من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. (لجنة العلاقات الخارجية).ثامناً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح تعديل وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨. (اللجنة القانونية).تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر