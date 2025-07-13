مصدر: اجتماع يضم مسعود بارزاني وبافل طالباني غداً لبحث الملفات العالقة

أفاد مصدر كردي، اليوم الأحد، بأن اجتماعاً سيعقد يوم غد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لبحث الملفات العالقة بينهما في .



وأضاف، أن "رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس سيحضران الاجتماع".

وقال المصدر لـ ، إن "اجتماعا مشتركا سيعقد يوم غد الاثنين بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث الملفات العالقة وتعزيز التنسيق السياسي بين الطرفين".وأضاف، أن "رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس سيحضران الاجتماع".