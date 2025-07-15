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البرلمان ينشر جدول اعماله لجلسة يوم غد
سياسة
2025-07-15 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
378 شوهد
نشر
مجلس النواب
، اليوم الثلاثاء، جدول اعماله لجلسة يوم غد الأربعاء.
وتضمن الجدول:
اولاً: التصويت على مقترح
قانون التعديل الأول
لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020، (لجنة
التعليم العالي
والبحث العلمي)، (18) مادة".
ثانياً: التصويت على
مشروع قانون
تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية
العراق
وحكومة
المملكة العربية السعودية
، (لجنة العلاقات الخارجية) المادة (2)
ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون
وزارة التربية
رقم (22) لسنة 2011 (لجنة التربية)، المادة (5).
رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح
قانون حماية
وتحسين البيئة (لجنة
الصحة
والبيئة).
خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء
الحادي عشر
من اتفاقية
الأمم المتحدة
لقانون البحار (لجنة العلاقات الخارجية).
سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل
قانون مجلس النواب
وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 (اللجنة القانونية).
وأشار البرلمان الى ان "تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر".
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