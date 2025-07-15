البرلمان ينشر جدول اعماله لجلسة يوم غد

وتضمن الجدول:اولاً: التصويت على مقترح لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020، (لجنة والبحث العلمي)، (18) مادة".ثانياً: التصويت على تصدیق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية وحكومة ، (لجنة العلاقات الخارجية) المادة (2)ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة (الثانية مقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (22) لسنة 2011 (لجنة التربية)، المادة (5).رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح وتحسين البيئة (لجنة والبيئة).خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في 28 تموز/ 1994 بشأن تنفيذ الجزء من اتفاقية لقانون البحار (لجنة العلاقات الخارجية).سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 (اللجنة القانونية).وأشار البرلمان الى ان "تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر".