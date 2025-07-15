الكربولي يُشكل على طريقة تطبيق العفو العام: مرفوضة

أكد القيادي في تحالف العزم، ، الثلاثاء، وجود رفض لطريقة تنفيذ " العام".





واعتبر الكربولي أن صعود تحالف تقدم جاء نتيجة “الزخم الذي وفرته السلطة”، مشيراً إلى أن الجمهور السني “ميّال للجهة التي تمتلك النفوذ والمسؤولية”.



وأشار إلى أن “الطلبات التي يقدمها المكون السني خلال المفاوضات كثيراً ما تُنسى بعد توزيع المناصب”.



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ورفض ، في تصريحات لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية ، الطريقة التي تم بها تمرير ، مشيراً إلى أن تحالف العزم “غير راضٍ عن طريقة تطبيق القانون”، مضيفاً أن “القرارات داخل التحالف تُتخذ بالتشاور بين مكوناته، وليست بيد رئيسه فقط”.واعتبر الكربولي أن صعود تحالف تقدم جاء نتيجة “الزخم الذي وفرته السلطة”، مشيراً إلى أن الجمهور السني “ميّال للجهة التي تمتلك النفوذ والمسؤولية”.وأشار إلى أن “الطلبات التي يقدمها المكون السني خلال المفاوضات كثيراً ما تُنسى بعد توزيع المناصب”.شاهد كاملة عبر النقر

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين وأربيل، شدد الكربولي على أنه “ليس من مصلحة خسارة ، خصوصاً مع العلاقة القوية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن “المعطيات الإقليمية والدولية تُحتم الحفاظ على هذا التوازن”.



وفي ختام حديثه، توقع الكربولي أن “المتغير المقبل في تشكيل الحكومة لن يقتصر على الزعامات الشيعية فقط، بل سيشمل أيضاً الزعامات السنية”.