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الكربولي يُشكل على طريقة تطبيق العفو العام: مرفوضة
سياسة
2025-07-15 | 15:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
167 شوهد
أكد القيادي في تحالف العزم،
محمد الكربولي
، الثلاثاء، وجود رفض لطريقة تنفيذ "
العفو
العام".
ورفض
الكربولي
، في تصريحات لبرنامج من الاخير الذي تبثه فضائية
السومرية
، الطريقة التي تم بها تمرير
قانون العفو العام
، مشيراً إلى أن تحالف العزم “غير راضٍ عن طريقة تطبيق القانون”، مضيفاً أن “القرارات داخل التحالف تُتخذ بالتشاور بين مكوناته، وليست بيد رئيسه
مثنى السامرائي
فقط”.
واعتبر الكربولي أن صعود تحالف تقدم جاء نتيجة “الزخم الذي وفرته السلطة”، مشيراً إلى أن الجمهور السني “ميّال للجهة التي تمتلك النفوذ والمسؤولية”.
وأشار إلى أن “الطلبات التي يقدمها المكون السني خلال المفاوضات كثيراً ما تُنسى بعد توزيع المناصب”.
شاهد
الحلقة
كاملة عبر النقر
هنا.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين
بغداد
وأربيل، شدد الكربولي على أنه “ليس من مصلحة
الحكومة الاتحادية
خسارة
إقليم كردستان
، خصوصاً مع العلاقة القوية التي تربط الإقليم بالولايات المتحدة”، لافتاً إلى أن “المعطيات الإقليمية والدولية تُحتم الحفاظ على هذا التوازن”.
وفي ختام حديثه، توقع الكربولي أن “المتغير المقبل في تشكيل الحكومة لن يقتصر على الزعامات الشيعية فقط، بل سيشمل أيضاً الزعامات السنية”.
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