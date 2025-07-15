السوداني وطالباني يناقشان ملفّ تسليم إيرادات إقليم كردستان

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الثلاثاء، رئيس ".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث عدد من الملفات والقضايا الوطنية، ومناقشة ملفّ تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم ورواتب موظفيه، وأهمية التنسيق والعمل على حل الملفات المشتركة، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة وقرار بهذا الشأن".كما شهد اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، وضرورة أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن تطلعات الشعب العراقي، من خلال اختيار ممثليه بمجلس النواب.