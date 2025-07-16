رئيس الجمهورية للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: ضرورة مواصلة جهود تطويق مناطق التوتر

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس الجمهورية ، استقبل اليوم الأربعاء 16 تموز 2025 في قصر ، القائم بأعمال لدى فاجن".وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "حرص العراق على تطوير علاقاته مع بما يعزز المصالح الوطنية ويحفظ سيادة البلاد، وأهمية استمرار التنسيق في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطويق مناطق التوتر، ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع".من جانبه، أعرب فاجن "تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع العراق، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وتوطيد آفاق الشراكة في المرحلة المقبلة".