السوداني يختتم زيارته الى نينوى.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس اختتم زيارته الى والتي تضمنت ما يأتي:- افتتاح الدولي بعد إعادة تأهيله وتطويره.- اطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مصفى بطاقة 70 ألف برميل يومياً.- إطلاق العمل بتوسعة محطّة بالدورة المركبة، لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية 1125 ميكاواط.- إطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية لمشروع الطريق الحولي والجسر السابع على نهر دجلة في .- تفقد مستشفى طوارئ سعة 100 سرير في الجانب الأيمن للموصل.- القيام بجولة في سوق ، ولقاء مجموعة من المواطنين.- متابعة ميدانية لمشروع تطوير الواجهة النهرية للمدينة القديمة في الموصل.- افتتاح بلازا السياحي.- زيارة ولقاء نخب أكاديمية ووجهاء وشيوخ عشائر وممثلي منظمات ونقابات.- لقاء شيوخ ووجهاء عشائر شمر وعدد من عشائر المحافظة.