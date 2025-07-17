السيد الصدر: فاجعة الكوت تكشف فسادهم

– سياسة



أصدر زعيم ، اليوم الخميس، بيانا بشأن فاجعة مدينة بعد اختراق هايبر ماركت في المدينة وراح ضحيته العشرات.

وقال في بيان مقتضب "فاجعة تكشف فسادهم".



يشار الى ان ، أعلنت اليوم الخميس ( 17 تموز 2025) عن استشهاد 61 وتم إنقاذ 45 مدنيا في حريق هايبر ماركت الكوت. يشار الى ان ، أعلنت اليوم الخميس ( 17 تموز 2025) عن استشهاد 61 وتم إنقاذ 45 مدنيا في حريق هايبر ماركت الكوت.

