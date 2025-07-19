الاعرجي ورئيس الجمهورية السابق على طاولة واحدة في بغداد

وذكرت المستشارية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء اكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز الاستقرار، مشيدَين بالجهود التي تبذلها في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية".وشدد الطرفان بحسب البيان: "على ضرورة مواصلة الحوار البنّاء وتغليب المصلحة العليا للبلاد، بما يضمن تجاوز التحديات الحالية وترسيخ أسس الدولة القوية والعادلة".