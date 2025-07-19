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الاعرجي ورئيس الجمهورية السابق على طاولة واحدة في بغداد

سياسة

2025-07-19 | 05:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الاعرجي ورئيس الجمهورية السابق على طاولة واحدة في بغداد
560 شوهد



السومرية نيوز ـ سياسي

التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة.


وذكرت المستشارية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللقاء اكد أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز الاستقرار، مشيدَين بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية".

وشدد الطرفان بحسب البيان: "على ضرورة مواصلة الحوار البنّاء وتغليب المصلحة العليا للبلاد، بما يضمن تجاوز التحديات الحالية وترسيخ أسس الدولة القوية والعادلة".
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