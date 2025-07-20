المحكمة الاتحادية ترد دعوى النائب باسم الغريباوي بشأن عقود نفط إقليم كردستان

كان موضوع الدعوى يطالب بـ:-الحكم بعدم دستورية العقود التي أبرمها مع شركات النفط الأمريكية بشأن استثمار حقلي (ميران وتوبخانة ـــ كردمير) بتاريخ 19/5/2025.-الحكم ببطلانها.-إلزام المدعى عليهما (رئيس ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفتهما) بالامتناع عن إبرام أي عقود مستقبلية تتعلق بالنفط أو الغاز دون الرجوع إلى .وبهذا القرار، تكون قد رفضت طلبات المدعي بشأن عدم دستورية وبطلان العقود المذكورة، وكذلك مطالبته بالامتناع عن إبرام عقود مستقبلية دون موافقة الحكومة الاتحادية.