وفد إيراني يثمن موقف العراق من العدوان الاخير ويؤكد أهمية التنسيق لاستقرار المنطقة

وشهد اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطوراتها، وأبرز المواقف إزاء العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الاسلامية الإيرانية، إذ أكد رئيس أن متمسك بموقفه الثابت والمبدئي في رفض العدوان، وقد قدّم الى شكوى بهذا الشأن، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.وبيّن، استمرار الحكومة بالتواصل مع زعماء العالم والقوى الدولية والمجتمع الدولي، من أجل تدعيم ، ومنع اتساع الصراع في المنطقة.من جانبه نقل نبويان، تحيات الرئيس الإيراني ورئيس الى ، وتثمينهما لموقف العراق من العدوان، كما ثمن دور المرجعية العليا والحكومة في رفض العدوان وإدانته، مؤكدا العمل على تنسيق المواقف من أجل استقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في التنمية المستدامة.