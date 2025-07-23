السوداني يؤكد أهمية الاتفاق بين بغداد وأربيل

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأربعاء، حراك الجيل الجديد شاسوار ، بحضور رئيسة النيابية وعدد من نوابه".وجرى خلال اللقاء "البحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني، والتأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية من أجل ترسيخ المكتسبات المتحققة في مختلف المجالات، لاسيما المتعلقة بمتطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية في عموم مناطق ".وأشار الى "أهمية الاتفاق بين وحكومة إقليم ، الذي نص على التزام حكومة الإقليم بتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية، ورواتب موظفي الإقليم، وفقاً للدستور والقانون وقرارات ".من جانبه، ثمن عبد الواحد "جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وإنجاز الخطط التنموية التي انعكست على حركة الإعمار، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، والإسلام في تعزيز الاستقرار".