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السيد الحكيم يدعو الى دعم مبادرة "أسرتي وطني" والتكاتف لإنجاحها
سياسة
2025-07-26 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
300 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني
السيد عمار الحكيم
، اليوم السبت، الى دعم مبادرة "أسرتي وطني" خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، والتكاتف من أجل نجاحها.
وقال السيد
الحكيم
في المؤتمر 17 لمناهضة العنف ضد المرأة، "يطيب لنا في هذا اليوم وبهذه المناسبة أن نطلق مبادرةً وطنيةً وإنسانيةً
أصيلة
وهي مبادرة "أسرتي_وطني"، وهي دعوة لكل امرأةٍ عراقيةٍ، سواء كانت ربةَ بيتٍ أو عاملةً فاعلةً في ميادين الحياة المختلفة إلى استعادة قوتها الداخلية من خلال الرعاية والاهتمام المضاعف والدعم لعائلتها وأسرتها، عبر تعزيز ثقافة التماسك الأسري، وترسيخ الوعي بأهمية دور المرأة الحيوي في صناعة الأجيال، والحفاظ على الهوية والقيم الوطنية والأخلاقية، واعتبار نجاحها في هذا الدور الأسري هو الأساس الأهم في حياتها".
وأضاف السيد الحكيم، أنَّ "هذه المبادرة تسعى إلى تقديم برامج توعوية وتدريبية متخصصة تساعد المرأة العراقية الكريمة على تحقيق التوازن بين واجباتها الأسرية ومسؤولياتها المهنية والاجتماعية، وتوفر لها الدعم النفسي والاجتماعي اللازم، لأداء أدوارها المتعددة بكل كفاءة واقتدار".
وتابع السيد الحكيم، "كما تسعى المبادرة إلى فتح حوارات مجتمعية بنّاءة تعزز الروابط الأسرية وتقوي العلاقات الزوجية، وتؤكد على أهمية دور الأبوين ومكانتهما في بناء الأسرة العراقية المتماسكة، عبر توفير برامج تربوية وإرشادية مستدامة".
ودعا السيد الحكيم، جميع الجهات الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني
، والمؤسسات الإعلامية والتربوية، إلى "دعم هذه المبادرة والتكاتف من أجل نجاحها، فنحن قادرون بتآزرنا على بناء عراقٍ عزيزٍ، نابضٍ بالأمل والمحبة والسلام، يكون دور المرأة العراقية فيه نموذجًا للتوازن والحكمة والاعتزاز في جميع ميادين الحياة".
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