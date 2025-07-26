رئيس الجمهورية يحيل محافظ بغداد الى التقاعد (وثيقة)



ـ سياسي



صادق رئيس الجمهورية ، اليوم السبت، على إحالة الى التقاعد.





واظهرت وثيقة رسمية موافقة رئيس الجمهورية على إحالة الى التقاعد".



نص الوثيقة ادناه: واظهرت وثيقة رسمية موافقة رئيس الجمهورية على إحالة الى التقاعد".نص الوثيقة ادناه: