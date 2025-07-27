اجتماع لمجلس القضاء واتفاق على تطبيق قانون هيئة المساءلة خلال الانتخابات

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن " استضاف اليوم الاحد الموافق 27 / 7 / 2025 اجتماعا حضره رئيس الاعلى القاضي ، ونواب رئيس القاضي رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار ، ورئيس للمساءلة والعدالة، وعدد من أعضاء الهيئة".وأضاف المجلس، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة".وتابع المجلس أن "المجتمعين اتفقوا على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون".