عبر السومرية.. أول تعليق للعطواني بعد اختياره محافظا لبغداد

اعتبر الجديد ، الأحد، أن الجنبة المالية مهمة جدا لتحقيق الاهداف والمشاريع.

وقال العطواني في حديث لـ ، "الجنبة المالية مهمة جدا لتحقيق الاهداف والمشاريع وهناك تخصيصات للامن الغذائي وموازنة 2023 هي مؤمنة في الانفاق".

وأضاف "يسعى مجلس المحافظة الى تعزيز الايرادات من خلال التشريعات المحلية حتى يمكن المحافظ ومجلس المحافظة من تقديم الخدمات وانجاز الملفات العالقة".

وصوت ، مساء اليوم الأحد، على كمحافظ جديد لبغداد بعد احالة العلوي الى التقاعد.