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عبر السومرية.. أول تعليق للعطواني بعد اختياره محافظا لبغداد
سياسة
2025-07-27 | 16:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,400 شوهد
اعتبر
محافظ بغداد
الجديد
عطوان العطواني
، الأحد، أن الجنبة المالية مهمة جدا لتحقيق الاهداف والمشاريع.
وقال العطواني في حديث لـ
السومرية
، "الجنبة المالية مهمة جدا لتحقيق الاهداف والمشاريع وهناك تخصيصات للامن الغذائي وموازنة 2023 هي مؤمنة في
وحدات
الانفاق".
وأضاف "يسعى مجلس المحافظة الى تعزيز الايرادات من خلال التشريعات المحلية حتى يمكن المحافظ ومجلس المحافظة من تقديم الخدمات وانجاز الملفات العالقة".
وصوت
مجلس محافظة بغداد
، مساء اليوم الأحد، على
عطوان العطواني
كمحافظ جديد لبغداد بعد احالة
عبد المطلب
العلوي الى التقاعد.
>>
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