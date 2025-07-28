المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي كردستان

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " ردت اليوم دعوى إلزام بصرف رواتب موظفي إقليم لعدم الاختصاص".وبذلك ردت المحكمة الدعوى التي أقامها مواطنون ضد العراقي ووزير المالية ، طالبوا فيها الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي.