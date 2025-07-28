العراق يبحث مع الأمم المتحدة تمكين كوادره من الارتقاء بإدارة ملف حقوق الإنسان

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل اليوم، نائبة المفوض السامي لحقوق الانسان في ، بحضور للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان. وجرى بحث تعزيز التعاون مع المفوضية، وسبل تكييف الصيغ الدائمة لاستمرار الدعم الفني والمساعدة في مجال تأمين الحقوق، وبناء قدرات وتأهيل الكوادر العراقية لتمكينها من الارتقاء بإدارة ملف حقوق الإنسان، وتنفيذ التزامات المعنية بهذا المسار".وعبر السوداني، عن "تقديره لجهود المفوض السامي للأمم المتحدة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتطوير آفاق التعاون مع المفوضية وإعداد برامج تراعي حقوق الإنسان في العراق، مع ضرورة مراعاة القيم والتقاليد الثقافية والاجتماعية للشعب العراقي في الطرح والمضمون".وأشار السوداني إلى أن "العراق وقّع على 8 اتفاقيات دولية كبرى في مجال حقوق الإنسان من أصل 9 اتفاقيات في الأمم المتحدة، مبيناً أن هذا الملف شهد تقدماً إيجابياً بعد تولي الحكومة مسؤوليتها منذ أكثر من عامين".من جانبها، نقلت ندى الناشف لرئيس "تحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وإشادته بحسن التعاون المشترك، ولاسيما في ملفات (التنمية المستدامة، والبيئة والمناخ ، والحوكمة الرشيدة)، مؤكدةً على تأييد نهج في دعم التعددية محلياً أو إقليمياً، وتأكيد احترامها حقوق جميع المكونات".