السوداني يؤكد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الاثنين، السفير الفلسطيني لدى الرويضي".

وجرى، خلال اللقاء، "بحث الأوضاع الحالية في الأراضي المحتلة وفي قطاع غزة، واستمرار قوات الاحتلال في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، والأوضاع الإنسانية الخطرة هناك".



وجدد "موقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتضامنه حكومةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه عدواناً وحشيا أوغل في دمائهم، في ظل صمت ووقوفه عاجزاً إزاء جرائم الكيان الصهيوني، وسياسة التجويع التي يذهب ضحيتها يومياً العشرات من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء"، مشيراً إلى جهود المستمرة، ومبادراتها لإيصال المساعدات الإغاثية إلى غزة، التي تتمادى قوات الاحتلال بعرقلة دخولها.



من جانبه، عبر السفير الفلسطيني عن شكره للحكومة العراقية، لمواقفها الداعمة لفلسطين، والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية، وجهودها في إطلاق المبادرات الرامية إلى مساعدة أهل غزة ووقف العدوان.