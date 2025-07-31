الادعاء العام يطلب إعلامه بالإجراءات القانونية حول تسريب الخنجر

طلب رئيس الادعاء العام القاضي ، من ، إعلام الادعاء بالإجراءات القانونية المتخذة في قضية التسريبات الصوتية المنسوبة للسياسي .





وذكر عبد الله في وثيقة رسمية إلى المحكمة، واطلعت عليها : "نرجو إعلامنا نتيجة الإجراءات القانونية المتخذة بصدد القضية التحقيقية الخاصة بالمشكو منه (خميس فرحان علي الخنجر) بصدد قضية التسجيل الصوتي المنسوب له".