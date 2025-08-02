ايران: حرب الـ12 يوما حاضرة في الأربعين.. العراقيون يطلقون اسم "باليستي" على كل شيء

وقال اباظري في تصريحات لوسائل اعلام إيرانية، ان "هذه الأربعينية ذكرى خاصة، فكما شهدنا دعما من العراقيين بعد حرب الأيام الاثني عشر، وموجةً من التقارب والدعم لإيران في الاجتماعات والمنابر والقصائد والمآتم، فإن هذا الدعم لإيران مستمرٌّ خلال الأربعينية".وأوضح انه "شهدنا خلال هذه الأيام رفع العلم الإيراني وصورة المرشد الأعلى في مواكب العزاء العراقية، بينما ليس من المعتاد رفع علم في المواكب الدينية، وهذا دليل على محبة الشعب العراقي للشعب الإيراني، ويعبر أيضًا عن تقديره وامتنانه وتشجيعه ودعمه لمحاربة ".وأشار الى انه " إن شاء الله سننقل هذه الموجة من المقاومة والالتقاء للشعب العراقي والنخب والمتميزين وعامة الناس إلى أجواء الأربعين، والحمد لله كما نرى اليوم في المواكب العراقية صور القائد مرفوعة إلى جانب السلطات العراقية".وأكد أنه "لقد كان للحرب التي استمرت 12 يوما رد فعل بطولي في ، وترسخت صورة باعتبارها المنتصر الوحيد في ساحة المعركة ضد كل القوى الغربية، بما في ذلك أميركا، التي دعمت إسرائيل، في أذهان الشعب العراقي لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من إجبار إسرائيل على الاستسلام".وبين انه "اليوم، أصبح مصطلح "باليستي" شائعًا في العراق، ويُطلقه العراقيون على كل شيء، ويُعتبر رمزًا للقوة والعظمة، حتى أنهم يُطلقون على بعض الأطعمة اسم "باليستي"، أي أنها مُغذية"، مؤكدا انه "كان للصواريخ الباليستية الإيرانية القوية والفعالة صدى إيجابي في تقارب الشعبين والدولتين، وفي قطاع المقاومة، إن شاء الله، ببركة أيام الأربعين، ورحمة الإمام الحسين (عليه السلام) في جميع المراحل، ستتمكن إيران من الخروج منتصرةً من المشاكل التي وضعها الأعداء في طريقها".