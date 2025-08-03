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شكوك بقوائم "النواب المتغيبين".. نائب حاضر تم تغييبه والنصاب الحقيقي مكتمل!-عاجل
سياسة
2025-08-03 | 02:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
648 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
تفاعلت الأوساط الشعبية بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مع خطوة رئاسة البرلمان التي ذهبت الى اعلان وكشف النواب المتغيبين عن الجلسة والحاضرين فيها، حيث أدى التغيب الى عدم انعقاد الجلسة يوم امس السبت والتي كانت تضم 9 فقرات بينها التصويت على عدد من القوانين، لكن بعض الأسماء التي وردت في القائمة على انهم متغيبين، اتضح انهم حاضرون في الجلسة ما يكشف عن أخطاء في القائمة.
واظهرت القوائم ان 164 نائبا غائبا، يقابلهم 164 نائبا حاضرا، فيما اثير الجدل حول نائب اكد انه لم يكن غائبا كما شهد نائب اخر بالفعل بحضور هذا النائب للجلسة.
النائب عن دولة القانون سردي المحياوي، أوضح في تدوينة على حسابه في
فيسبوك
، ان "ما تم تداوله حول "تغيّبه" عن جلسة
مجلس النواب
المنعقدة السبت، الموافق 2 آب 2025، والتي زُعم أنها تضمنت فقرة التصويت على "قانون
الحشد الشعبي
"، نؤكد ان النائب كان حاضرًا منذ بدء الجلسة، وقد شارك في أعمالها بشكل فعّال، وما ورد في الكتاب المنشور عن أسماء النواب المتغيبين والذي ذُكر فيه اسمه، إنما جاء عن طريق الخطأ والسهو غير المقصود".
وأشار الى انه "لم تتضمن جلسة اليوم أية فقرة تتعلق بإقرار قانون الحشد الشعبي، وهذا يؤكد أن ما تم تداوله إعلاميًا لا يمت للحقيقة بصلة، وهدفه التشويش والتضليل".
ونشر النائب وثائق عن قيامه بجمع تواقيع (75) نائبًا على طلب رسمي يتضمن شمول المهندسين المتظاهرين بإدراج تعيينهم ضمن جدول الموازنة لعام 2025، خلال الجلسة ما يؤكد حضوره، الامر الذي أكده أيضا النائب
رائد المالكي
في تعليق على الفيسبوك.
وفي حال تحقق حضور النائب بالفعل، فهذا يعني ان عدد الحضور سيكون حينها 165 نائبا، وبهذا يتحقق النصاب الكامل في حال صدقت قائمة الحضور، والـ165 نائبا هو رقم كافٍ لتحقق النصاب، ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم انعقاد الجلسة، او ان الاحتمال الاخر هو كتابة نواب متغيبين في قائمة النواب الحاضرين، بطريقة "السهو" أيضا كما حصل مع تغييب النائب الحاضر.
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