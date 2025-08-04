الحلبوسي يؤكد ضرورة المشاركة الفاعلة في يوم الاقتراع

أكد تقدم ، الاثنين، ضرورة المشاركة الفاعلة في يوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال مكتب في بيان، إن " تقدم ، في خمسة لقاءات منفصلة، يلتقي شيوخ ووجهاء وشباب عددٍ من المناطق في ".

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع التي تخصُّ مناطقهم، ومنها الانتخابات النيابية المقبلة، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة في يوم الاقتراع المقرَّر، وفق البيان.