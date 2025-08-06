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القضاء يعلن إطلاق سراح نحو 31 ألفا بقانون العفو العام
سياسة
2025-08-06 | 05:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
491 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
كشف مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الأربعاء، عن احصائية جديدة الخاصة بتطبيق قانون تعديل
قانون العفو
رقم 27 لسنة 2016 المعدل.
وذكر أعلام
مجلس القضاء
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (31452) واحد وثلاثين الف وأربعمائة واثنين وخمسين شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا هو (128936) مائة وثمانية وعشرين الف وتسعمائة وستة وثلاثين شخصا".
وتابع، ان "المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (27.808.576.458) سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسمائة وستة سبعون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دينار".
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