القضاء يعلن إطلاق سراح نحو 31 ألفا بقانون العفو العام

وذكر أعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (31452) واحد وثلاثين الف وأربعمائة واثنين وخمسين شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابيا هو (128936) مائة وثمانية وعشرين الف وتسعمائة وستة وثلاثين شخصا".وتابع، ان "المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (27.808.576.458) سبعة وعشرون مليار وثمانمائة وثمانية مليون وخمسمائة وستة سبعون الف واربعمائة وثمانية وخمسون دينار".