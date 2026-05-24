الأعرجي يستقبل بارزاني في بغداد: قوة العراق في قوة كردستان والعكس صحيح

وذكر لمستشار في بيان ورد لـ" "، أن "استقبل، اليوم الأحد، رئيس ، ، بحضور وزير الخارجية ".وأكد الأعرجي أن "زيارة مسرور إلى تمثل رسالةً كبيرة تؤكد عمق العلاقات الوطنية بين بغداد وأربيل، مشدداً على أهمية العمل وفق الدستور العراقي واحترام حقوق الإنسان بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها، ومشيراً إلى أن قوة العراق تكمن في قوة ، كما أن قوة كردستان تتعزز عندما تكون بغداد قوية".وبيّن الأعرجي أن "الزيارة تحمل أبعاداً استراتيجية مهمة تصب في مصلحة العراق وشعبه، وتعكس روح الأخوة والاحترام المتبادل".من جانبه، أوضح رئيس حكومة ، مسرور بارزاني، أن "هدف الزيارة يتمثل في دعم الحكومة الجديدة، وتبادل وجهات النظر، والاستفادة من الفرص المتاحة لحل المشكلات وفقاً للدستور العراقي"، مشيراً إلى "وجود تاريخ مشترك في النضال من أجل الحرية ومواجهة عصابات الإرهابية، وما رافق ذلك من تحديات النزوح والمعاناة".وأكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة العمل المشترك والتعاون المستمر من أجل العراق، وتعزيز وحدته واستقراره، وفقاً للبيان.