الشيخ حمودي لبارزاني: الثقة والالتزام بالدستور ضمانة اكيدة للاستقرار

أكد رئيس الشيخ ، الأحد، خلال استقباله رئيس حكومة إقليم ، أن الثقة والالتزام بالدستور ضمانة اكيدة للاستقرار.

وقال في بيان، "استقبل رئيس السيد رئيس حكومة ، وبحثا المستجدات السياسية، والرؤية الوطنية لمرحلة مابعد تشكيل ، والمسؤوليات المشتركة لتعزيز وحدة وتجاوز التحديات التي يواجهها".

وخلال اللقاء، أكد وفق البيان أن "التقيد بالحقوق والواجبات الدستورية هو الضمانة الاكيدة لاستقرار البلد"، منوهاً الى "ضرورة تعزيز الثقة والاحتكام للقانون والدستور باعتبارهما في حل اي إشكاليات".

واعرب عن امله بالعمل برلمانياً على تفعيل النصوص المعطلة المتعلقة بمجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية، داعياً إلى التعاون سوية واستثمار الفرص والتأسيس لتفاهم مشترك، وإصلاح المسار الاقتصادي، وتعزيز سيادة العراق، منوهاً إلى ان العراق يمتلك الثروة والعقول والفرص التي تمكنه من تبوء دوراً ريادياً في المنطقة.