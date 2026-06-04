الإطار يلغي احتفالية عيد الغدير ويعزي برحيل المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض

وذكر الإطار التنسيقي في بيان مقتضب، أنه "تقرر إلغاء احتفالية عيد ، ونتقدم بالتعازي للعالم الإسلامي برحيل المرجع الشيخ الفياض (قدس)".ونعت الحوزة العلمية في الأشرف، اليوم الخميس، المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى الشيخ ، الذي وافته في أحد مستشفيات العاصمة ، عن عمر ناهز 96 عاماً، إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.