مهلة عام لإنهاء سلاح الفصائل.. خطة الزيدي خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن

ونقلت الإذاعة عن "تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية" تأكيدها على "الاستعداد الدائم" لدعم محور المقاومة بقيادة ، والمشاركة بفاعلية في حال تجدد العمليات العسكرية بين الطرفين.وفي سياق متصل، أوضحت إذاعة "مونت كارلو" أن كشف عن ثلاثة ملفات رئيسية سيحملها في جعبته خلال زيارته المرتقبة لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي ، وهي:حيث أفادت الإذاعة أن الزيدي سيطلب من مهلة زمنية تتجاوز العام لتسوية ملف سلاح الفصائل المدعومة من الإيراني، والعمل على دمج في القوات الأمنية الرسمية.استناداً إلى معلومات الإذاعة من "الإطار التنسيقي"، يسعى الزيدي لطرح مبادرة تهدف لدعم التفاهمات بين والحكومة بشأن نزع سلاح الحزب، مستنداً إلى مقاربة تربط بين خطة حصر السلاح في ونظيرتها في لبنان، مع السعي للحصول على دعم سياسي أمريكي لهذه الخطوة.ذكرت الإذاعة أن الزيدي سيصطحب معه وفداً يضم أكثر من مئة رجل أعمال، حاملاً مبادرة لاستقطاب استثمارات أمريكية "غير مسبوقة"، ووفق رؤية الزيدي، فإن هذه الاستثمارات ضرورية جداً لنجاح خطة نزع سلاح الفصائل العراقية، وكذلك لدعم الاقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة كبيرة بسبب التوترات العسكرية في المنطقة.