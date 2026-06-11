الزيدي يصدر توجيهات تخص المولدات الأهلية

واستمع ، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل قدمه الوفد بشأن آليات عمل المولدات الأهلية، وساعات التشغيل، والتسعيرات المعتمدة، فضلاً عن مناقشة موضوع تجهيز المولدات بالحصص الوقودية اللازمة لضمان استمرارية عملها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وأكد أهمية الدور الذي تؤديه المولدات الأهلية في دعم المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.ووجّه رئيس الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المولدات الأهلية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير الوقود، بما يضمن استقرار ساعات التشغيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.