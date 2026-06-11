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الزيدي يصدر توجيهات تخص المولدات الأهلية
سياسة
2026-06-11 | 09:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,269 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، وفد نقابة أصحاب المولدات الأهلية، بحضور وزير الكهرباء.
واستمع
الزيدي
، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل قدمه الوفد بشأن آليات عمل المولدات الأهلية، وساعات التشغيل، والتسعيرات المعتمدة، فضلاً عن مناقشة موضوع تجهيز المولدات بالحصص الوقودية اللازمة لضمان استمرارية عملها، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
وأكد أهمية الدور الذي تؤديه المولدات الأهلية في دعم المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة.
ووجّه رئيس
مجلس الوزراء
الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لأصحاب المولدات الأهلية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير الوقود، بما يضمن استقرار ساعات التشغيل واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.
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