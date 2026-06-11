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الكاظمي يكشف عن محاولات بأخذ رأي "الاتحادية" بشأن إكمال الكابينة الوزارية
سياسة
2026-06-11 | 14:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
402 شوهد
كشف رئيس لجنة تخليد شهداء
سبايكر
معين الكاظمي
، الخميس، أن هناك محاولات بأخذ رأي
المحكمة الاتحادية
حول امكانية تقديم نفس المرشحين الذين لم يصوت عليهم سابقا لإكمال الكابينة الوزارية.
وقال
الكاظمي
خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه
السومرية
الفضائية، "يوم أمس كان هناك اجتماع للإطار التنسيقي وتم مناقشة اكمال الكابينة الوزارية".
وأضاف "هناك محاولات أن يكون لرأي
المحكمة الاتحادية
بشأن ترشيح نفس الأسماء في الجولة الثانية لوزارات التعليم والداخلية والإسكان والتخطيط"، مردفا "إذا لم يحصل ذلك من المفترض ان تقدم أسماء جديدة وتقدم خيارات متعددة".
وكشف الكاظمي "هناك رأي بعقد جلسة لمجلس النواب مستعجلة قبل انتهاء الفصل التشريعي"، مضيفا "بالتالي تكتمل الكابينة الوزارية وتنطلق بعملها".
وصوت
مجلس النواب العراقي
في (14 أيار 2026) على الحكومة الجديدة برئاسة
علي الزيدي
بعد عقده جلسة مخصصة لهذا الغرض.
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