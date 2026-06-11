الكاظمي يكشف عن محاولات بأخذ رأي "الاتحادية" بشأن إكمال الكابينة الوزارية

كشف رئيس لجنة تخليد شهداء ، الخميس، أن هناك محاولات بأخذ رأي حول امكانية تقديم نفس المرشحين الذين لم يصوت عليهم سابقا لإكمال الكابينة الوزارية.

وقال خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، "يوم أمس كان هناك اجتماع للإطار التنسيقي وتم مناقشة اكمال الكابينة الوزارية".

وأضاف "هناك محاولات أن يكون لرأي بشأن ترشيح نفس الأسماء في الجولة الثانية لوزارات التعليم والداخلية والإسكان والتخطيط"، مردفا "إذا لم يحصل ذلك من المفترض ان تقدم أسماء جديدة وتقدم خيارات متعددة".

وكشف الكاظمي "هناك رأي بعقد جلسة لمجلس النواب مستعجلة قبل انتهاء الفصل التشريعي"، مضيفا "بالتالي تكتمل الكابينة الوزارية وتنطلق بعملها".

وصوت في (14 أيار 2026) على الحكومة الجديدة برئاسة بعد عقده جلسة مخصصة لهذا الغرض.