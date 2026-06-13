السوداني يستذكر فتوى الجهاد الكفائي: وحدت العراقيين وصنعت النصر على داعش

وقال ، في بيان "في الذكرى السنوية لصدور فتوى ، نستحضر، بكلّ إجلال، الموقف التاريخي للمرجع الأعلى، أية الله العظمى سماحة (دام ظله)، الذي مثّل منعطفًا مصيريًا في مواجهة خطر الإرهاب، حين استهدف وشعبه ووحدته".وأضاف، "لقد جسّدت هذه الفتوى أسمى معاني المسؤولية الوطنية، فلبّى العراقيون نداء الواجب، وتوحّدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم وسيادتهم، ليسطروا صفحات مشرقة من التضحية والفداء، أثمرت نصرًا عظيمًا على عصابات الإرهابية".واتم: "إننا إذ نحيي هذه الذكرى الخالدة، نؤكد أهمية استلهام قيمها في تعزيز ، وحماية منجزات العراق وترسيخ أمنه واستقراره، وفاءً لتضحيات الشهداء والجرحى، وكلّ من أسهم في صناعة النصر".