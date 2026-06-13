الشيخ حمودي: الفتوى إلهام رباني والحشد مشروع مرجعية

اعتبر رئيس ، السبت، أن فتوى من قبل المرجعية الدينية هي إلهام ، مشيرا الى أن هو مشروع مرجعية.

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وقال خلال ملتقى الحوار، "فتوى إلهام لمرجعية شجاعة، تبلورت فيها رؤية واضحة للمستقبل، صنعت من المأساة أمناً، ومن العسر يسراً، ومن التمزيق تلاحماً ونصراً".

وأضاف "داعش مشروع ، وجسدت بما ارتكبته من مجازر في وغيرها الوجه الأسود للطغاة كهتلر ونتنياهو وصدام والبعث، ولمدرسة القتل والشوفينية والإرهاب"، معربا عن شكره "للسيد الذي أنقذ البلد بفتواه، وشكراً للشعب الذي استجاب للفتوى بضميره العراقي، وشكراً لكل من قدم لنا العون لإنهاء اخبث مشروع استهدف وجودنا، وتمزيق أمتنا وتشويه الاسلام".



ولفت حمودي بالقول "لقد حقق الحشد بتضحياته وشجاعته وقوة إيمانه في غضون ثلاث سنوات انتصارات وإنجازات تدرس الآن في الخارج بعد ان ظن العالم ان المعركة قد تمتد سنوات طوال جداً"، مضيفا "يجب ان يبقى مشروع مرجعية من اجل عراق حر مستقل وشعب كريم، بإبعاده عن الهيمنة الحزبية والتسييس".



واعرب عن أمله "من ان تكون كما أرادها ، وكما ثقة الشعب بها، وكما يراد منها، وان تحظى بأعلى تدريب وشعور بالمسؤولية، وتعاون مع القوات الامنية الأخرى"، معتبرا أن "الكشف عن خلية بعثية لاستهداف رئيس جهاز الامن الوطني وضباط كبار يؤكد ان مشروع البعث لم ينته، وعلى شعبنا الانتباه بأن عدوه مازال يتربص به دوائر السوء".