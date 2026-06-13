مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص الجهاز الإداري الحكومي

وقال المجلس في بيان، "ترأس رئيس علي فالح ، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات اللازمة بشأنها".وشهدت الجلسة البحث في واقع خدمات المقدمة للمواطنين، ورفع وتيرة الجهود من أجل تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، والإجراءات المتخذة لتوفير الوقود مجانا للمولدات الكهربائية الاهلية، لغرض زيادة ساعات التجهيز، فضلا عن البحث في توسعة إجراءات تأمين الوقود للمواطنين.وفي مجال إدارة الثروة النفطية ضمن أفضل الصيغ الاقتصادية، وافق المجلس على تجديد اتفاقية تطوير بشأن تسديد مستحقات الشركة بآلية الدفع العيني.وبهدف استقرار عملية توفير الوقود، وافق المجلس على تعديل قراره (119 لسنة 2026) بشأن استمرار بتجهيز الوقود والزيوت وزيت بأسلوب (الدفع بالآجل) الى الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا سيما الخدمية منها.ومن اجل دعم الإنتاج الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع لقانون تنظيم تداول المواد الزراعية (46 لسنة 2012)، وأقر احالته الى .كما اقر المجلس توصية ، بشأن شمول منتج الحنطة بإجازات الاستيراد، على أن يقدم المستورد تأييدا يثبت شراءه كمية من (وزارة التجارة/ لتجارة الحبوب) لا تقل عن (50%) عن الكمية المطلوب استيرادها، وان لا يكون الاستيراد لأغراض الخلط، كما تقرر منع استيراد المنتج لحين نهاية موسم التسويق.وفي إطار اجراءات إصلاح الجهاز الإداري الحكومي، جرت الموافقة على تخويل وزير المالية تقديم رسمي للبنك الدولي، والمضي في استكمال إجراءات الانضمام الى مشروع ائتلاف لإصلاح وحَوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.