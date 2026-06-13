الخزعلي والسوداني يؤكدان أهمية تعزيز الاستقرار السياسي

أكد الأمين العام لحركة الحق ورئيس الوزراء السابق ، أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ التفاهم الوطني.

وجاء في بيان للحركة، "استقبل سماحة الشيخ رئيس السابق ، وبحثا مجمل التطورات السياسية في البلاد".

وأضاف البيان أن الجانبين "أكدا أهمية تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ التفاهم الوطني ودعم مؤسسات الدولة بما يسهم في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية والاستقرار".