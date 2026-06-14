الإطار التنسيقي: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحماية الوطن

وقال الاطار في بيان، "في الذكرى لفتوى ، نستحضر بكل فخر واعتزاز الموقف التاريخي للشعب العراقي الذي شكّل نقطة تحول مفصلية في تاريخ المعاصر، حين هبّ أبناء الوطن لتلبية نداء المرجعية الدينية العليا دفاعاً عن العراق وشعبه ومقدساته، ولحماية المنطقة والعالم من خطر الإرهاب والتطرف الذي لم يكن يستهدف العراق وحده، بل كان يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بأسره".وأضاف البيان، "وإذ نستذكر هذه المناسبة الوطنية العظيمة، فإننا نؤكد أن الوفاء لتضحيات الشهداء يقتضي مواصلة العمل على بناء القوية ومؤسساتها الدستورية الراسخة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصيانة منجزاته وضمان مستقبل أبنائه".وأكد "اعتزازنا بالدور الوطني الذي اداه باعتباره مؤسسة أمنية رسمية تعمل ضمن منظومة الدولة العراقية وقوانينها النافذة، في الدفاع عن العراق ومواجهة التحديات التي تهدد أمنه واستقراره".وأتم البيان "وفي الذكرى الثانية عشر لتأسيس الحشد الشعبي نؤكد على دعمه وتقويته وتنظيمه وصون حقوق شهدائه وجرحاه ومجاهديه ويبقى الحشد مورد الفخر ومرتكز أساس من مرتكزات الامن القومي العراقي مع باقي صنوف قواتنا المسلحة البطلة".