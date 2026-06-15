باراك من بغداد: سأبلغ الزيدي بدعم ترامب للحكومة العراقية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا ضمن اتفاق واشنطن وطهران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567006-639171142113632289.jpeg
باراك من بغداد: سأبلغ الزيدي بدعم ترامب للحكومة العراقية
سياسة
2026-06-15 | 05:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
558 شوهد
السومرية نيوز
ـ سياسي
وصل المبعوث الأمريكي
توم باراك
، اليوم الإثنين، إلى العاصمة
بغداد
، في زيارة رسمية للقاء
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال
باراك
في تغريدة على منصة إكس وتابعته
السومرية نيوز
"يسعدني ويشرفني العودة إلى
بغداد
، للقاء فريق
سفارة الولايات المتحدة
الرائع بقيادة القائم بالأعمال
جوشوا
هاريس
".
وتابع أنه "سيلتقي اليوم برئيس الوزراء
الزيدي
لنقل دعم الرئيس
ترامب
لحكومته، ومناقشة شراكتنا بشأن اتجاه جديد لعلاقة أمريكية عراقية فعالة".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تحالف العزم يرحب بتكليف الزيدي ويؤكد دعمه للمضي بتشكيل الحكومة
15:22 | 2026-04-27
سوريا ترحب بتكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
10:57 | 2026-04-29
"مونت كارلو": لقاءات مكثفة بين الزيدي ودبلوماسيين أميركيين لدعم خطة نزع السلاح
06:15 | 2026-06-06
الزيدي يستقبل وفد العتبة العلوية ويوجه بتقديم الدعم الكامل للارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين
09:04 | 2026-05-21
بارك
امريكا
ترامب
سفارة الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
علي الزيدي
توم باراك
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفاجأة المؤتمر الـ13.. تقرير لبناني: "البعث العراقي المحظور" يكسر عزلة ما بعد 2003 ويعيد هيكلة قيادته
دوليات
31.81%
08:10 | 2026-06-14
مفاجأة المؤتمر الـ13.. تقرير لبناني: "البعث العراقي المحظور" يكسر عزلة ما بعد 2003 ويعيد هيكلة قيادته
08:10 | 2026-06-14
"أنت متأكد أنك لست عراقياً؟".. حكاية كاظم الساهر مع موزع أغنيته الجديدة
فن وثقافة
26%
07:29 | 2026-06-14
"أنت متأكد أنك لست عراقياً؟".. حكاية كاظم الساهر مع موزع أغنيته الجديدة
07:29 | 2026-06-14
قفزة جديدة للدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
23.61%
03:40 | 2026-06-14
قفزة جديدة للدولار في السوق العراقية اليوم
03:40 | 2026-06-14
بين الابتزاز والانتحار.. تفاصيل "جريمة هزت بابل" تحت غطاء الدروس الخصوصية!
أمن
18.57%
06:53 | 2026-06-14
بين الابتزاز والانتحار.. تفاصيل "جريمة هزت بابل" تحت غطاء الدروس الخصوصية!
06:53 | 2026-06-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
ناس وناس
شارع الجمهورية في البصرة - الحلقة ٥٨ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-15
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
عشرين
كابينة وسـ لاح .. تأجيل المؤجل - الحلقة ٣٨ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-14
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
Live Talk
الوعي المجتمعي.. مسؤولية فرد أم مسؤولية الجميع؟ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-11
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
مايك السومرية
الممثل أحمد الخفاجي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٣ | season 2
15:30 | 2026-06-10
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
طل الصباح
الطقس - زووم 8-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-08
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
استديو Noon
7-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-07
اخترنا لك
مبعوث ترامب يشيد بدور القضاء العراقي في اكمال الاستحقاقات الدستورية
11:28 | 2026-06-15
السامرائي يستقبل السفير الأسترالي ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
08:09 | 2026-06-15
اتصال هاتفي بين بغداد وطهران: عراقجي يشكر العراق لدوره في إنجاح مسار المفاوضات
07:35 | 2026-06-15
العراق يرحب بمذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية ويدعو لتعزيز الأمن الإقليمي
05:40 | 2026-06-15
صحيفة تكشف تفاصيل زيارة الزيدي المرتقبة إلى البيت الأبيض
05:27 | 2026-06-15
السوداني: التفاهم الأمريكي الإيراني يثبت صحة نهج العراق في اعتماد الحوار والدبلوماسية
03:40 | 2026-06-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.