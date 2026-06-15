باراك من بغداد: سأبلغ الزيدي بدعم ترامب للحكومة العراقية

ـ سياسي



وصل المبعوث الأمريكي ، اليوم الإثنين، إلى العاصمة ، في زيارة رسمية للقاء ، في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.





وقال في تغريدة على منصة إكس وتابعته "يسعدني ويشرفني العودة إلى ، للقاء فريق الرائع بقيادة القائم بالأعمال ".



وتابع أنه "سيلتقي اليوم برئيس الوزراء لنقل دعم الرئيس لحكومته، ومناقشة شراكتنا بشأن اتجاه جديد لعلاقة أمريكية عراقية فعالة". وقال في تغريدة على منصة إكس وتابعته "يسعدني ويشرفني العودة إلى ، للقاء فريق الرائع بقيادة القائم بالأعمال ".وتابع أنه "سيلتقي اليوم برئيس الوزراء لنقل دعم الرئيس لحكومته، ومناقشة شراكتنا بشأن اتجاه جديد لعلاقة أمريكية عراقية فعالة".