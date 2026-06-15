السامرائي يستقبل السفير الأسترالي ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وأكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في ، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق في القضايا التي تسهم في خدمة الشعبين الصديقين، بحسب بيان لمكتب السامرائي الإعلامي.كما تناول اللقاء – بحسب البيان - عدداً من المستجدات السياسية والتطورات الإقليمية، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم في معالجة التحديات المختلفة، ودعم المسارات التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.