مبعوث ترامب يشيد بدور القضاء العراقي في اكمال الاستحقاقات الدستورية

وذكر بيان للقضاء، ان " ، استقبل اليوم الاثنين الموافق 15 / 6 / 2026، المبعوث الرئاسي إلى السفير ".وخلال اللقاء، اشاد توم "بدور القضاء في اكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.