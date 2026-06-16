العراق والولايات المتحدة يؤكدان على إقامة شراكة قوية ومتبادلة المنفعة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس ، جددا التأكيد على الالتزام المشترك لحكومة ، بقيادة رئيس مجلس الوزراء ، وحكومة بقيادة الرئيس ترامب، بإقامة شراكة أمريكية-عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، وتوفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأمريكي"، مبينا ان " نقل تطلع الرئيس ترامب إلى استقبال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في في منتصف تموز لمناقشة مستقبل هذه العلاقة المهمة".وأضاف ان "الجانبين ناقشا الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة، بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي".وأكد الزيدي وباراك "على الحاجة الملحّة إلى الإنجاز الكامل لهذه الجهود".وجدد رئيس مجلس الوزراء "التزام العراق بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين"، فيما رحّب باراك بذلك باعتباره نهجاً مشتركاً.كما أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة ستارلينك، لتوفير خدمات إنترنت عالمية المستوى للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وتمكين الشركات الأمريكية HKN وWestern Zagros وHunt من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط.وأكد رئيس مجلس الوزراء والمبعوث الرئاسي الخاص مجدداً الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة Excelerate Energy لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في .وأكد الجانبان أيضاً أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره.