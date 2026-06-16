السيد الحكيم: حصر السلاح بيد الدولة ركيزة لبناء الاستقرار

وقال خلال كلمة له في التجمع السنوي بساحة ، إن "قوة الدولة لا تكتمل إلا عندما يكون قرارها واحداً وسلاحها واحداً"، مبيناً أن "حصر السلاح بيد الدولة ليس استهدافاً لأحد ولا انتقاصاً من التضحيات، بل ركيزة أساسية لبناء الدولة المستقرة".وأضاف أن "محرم يمثل مدرسة متجددة لتعلم الحاضر وصناعة المستقبل وتحمل المسؤوليات الوطنية والأخلاقية"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تُبنى بالشعارات أو تبادل الاتهامات، بل بتحمل المسؤوليات من قبل المواطن والمؤسسات والمسؤولين".وجدد الحكيم دعمه لحكومة ، مؤكداً أن "نجاحها هو نجاح للعراق، وأن تمكينها من تنفيذ برنامجها الإصلاحي والتنموي مسؤولية وطنية مشتركة"، معرباً عن أمله بأن تكون "حكومة إنجاز وإصلاح لا إدارة أزمات".ودعا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم والوحدة الوطنية، محذراً من الانقسامات والتصعيد، مؤكداً أن بحاجة إلى مزيد من الحكمة والتكاتف لمواجهة التحديات.