رئيس الجمهورية للحمداني: قوة الأداء الحكومي تستمد فاعليتها من مجلس محافظة رقابي ومبادر

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس ، ، وعدداً من أعضاء المجلس، حيث جرى بحث الملفات الخدمية والإدارية، وسبل تعزيز الدور الرقابي للمجلس، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية.ودعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد منهجية عمل تعزز فاعلية أداء مجالس المحافظات، من خلال تطوير آليات المتابعة والمساءلة، وتفعيل التواصل مع الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتسريع إنجاز ، وتحقيق استجابة فاعلة لمتطلبات المواطنين.كما أكد، حرص رئاسة الجمهورية على تمكين وإرساء هذا النهج المؤسسي، وتوفير متطلبات نجاحه، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.من جانبهم، ثمّن رئيس وأعضاء مجلس المحافظة اهتمام رئيس الجمهورية بملفات العمل المحلي، وحرصه على دعم جهود المجلس في أداء مهامه الرقابية والتشريعية، مؤكدين أن هذا الدعم يشكّل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل وتكثيف الجهود للارتقاء بأداء المجلس وتحقيق تطلعات المواطنين.