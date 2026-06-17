بتوجيه من الزيدي.. خفض أجور الخدمات الإدارية في شركة تجارة الحبوب إلى 6%

وذكرت لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وجه بتخفيض مقدار أجور الخدمات الإدارية التي تتقاضها لتجارة الحبوب خلال الموسم التسويقي لتصبح بمقدار لا تزيد عن (6%) بدلًا من المقدار المعتمد حاليًا بدءًا من هذا الموسم.وشدد رئيس ، خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء على قيام الشركة العامة لتجارة الحبوب تنويع إيراداتها لسد نفقاتها وتحقيق الأهداف المحددة لها بموجب نظامها الداخلي والتشريعات ذات العلاقة من دون الاعتماد على العامة بوصفها شركة تمويل ذاتي.