الشيخ همام حمودي: استقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن العراق والمنطقة

وذكر بيان لمكتب الشيخ ، ان الأخير "أكد خلال استقباله نائب رئيس الهيئة العلمائية لأتباع أهل البيت في ، الشيخ ، أن استقرار دمشق ركيزة أساسية لأمن والمنطقة".وشدد الشيخ حمودي على أن "مفتاح الحل الأمني يكمن في احترام التنوع ومشاركة الجميع في ، مؤكداً التمسك بنيل أتباع أهل البيت كامل حقوقهم الوطنية والحرية في ممارسة شعائرهم وحماية مراقدهم ومراكزهم الفكرية كمكون أصيل، داعياً إلى استلهام تجربة التعايش السلمي العراقية لتحصين الساحة السورية".