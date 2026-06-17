الحمداني يبحث مع رئيس الجمهورية عدد من الملفات المتعلقة بعمل مجلس محافظة بغداد

وذكر مكتب الحمداني في بيان، ان الأخير "التقى برفقة عدد من أعضاء المجلس، رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل مجلس المحافظة".كما بحث اللقاء "سبل تعزيز دوره الرقابي والتشريعي بما يسهم في دعم الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".