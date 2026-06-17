بغداد ولندن تبحثان المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة في مضيق هرمز

بحث وبريطانيا، اليوم الأربعاء، المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة الدولية في وانعكاساتها على أسواق الطاقة.

وقالت وزرة الخارجية العراقية، "استقبل وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى صديق، في مقر الوزارة ببغداد".

وأضاف البيان "بحث الجانبان آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث أشار الوزير إلى المستجدات المتعلقة بأمن الملاحة الدولية في وانعكاساتها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، فضلاً عن التطورات المرتبطة بالتفاهمات والاتصالات الجارية بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأثرها في تعزيز ".



كما تناول اللقاء الجهود الدبلوماسية التي يبذلها العراق لتعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة وتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الشراكة العراقية – البريطانية وخدمة المصالح المشتركة للبلدين.