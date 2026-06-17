الإطار التنسيقي يؤكد أهمية الإسراع بملف استكمال الكابينة الحكومية

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (281) في مكتب الشيخ الدكتور ، بحضور السيد رئيس ، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية".واستمع المجتمعون وفق البيان إلى "عرض قدّمه رئيس مجلس الوزراء حول آخر الإجراءات الحكومية والملفات قيد المتابعة"، كما "جرى بحث نتائج ومخرجات زيارة المبعوث الأمريكي والحوارات التي اجراها مع الحكومة، والتأكيد على أهمية حماية المصالح الوطنية العليا وتعزيز علاقات الخارجية بما يخدم استقراره وسيادته".كما ناقش الإطار التنسيقي "ملف استكمال الكابينة الحكومية"، مؤكداً "أهمية الإسراع في إنجاز هذا بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استكمال متطلبات البرنامج الوزاري وتلبية تطلعات المواطنين".وفي ختام الاجتماع، تقدّم الإطار التنسيقي بـ"أحرّ التعازي إلى الشعب العراقي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر محرم الحرام"، مستذكرًا "القيم العظيمة لثورة الإمام الحسين (عليه السلام) وما تمثله من معانٍ خالدة في الإصلاح والتضحية والدفاع عن الحق والعدالة".